Трамп досрочно покинул саммит G7, где должен был встретиться с Зеленским

Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Фото: CNN

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Президент США Дональд Трамп сокращает свое участие в саммите G7, который проходит в Кананаскисе в Канаде, где должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, и возвращается в Вашингтон раньше запланированного срока. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в социальной сети X, передает CNN.

По словам Ливитт, Трамп успешно провел день на саммите, в частности подписал важное торговое соглашение с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. «Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп сегодня вечером (в ночь на 17 июня по Киеву - ред.) уедет после ужина с главами государств», - отметила она.

Впоследствии CNN уточнило, что Трамп планировал уехать из Канады во вторник, 17 июня, после пресс-конференции. Однако из-за эскалации между Ираном и Израилем он решил вернуться раньше. Незадолго до объявления об отъезде Трамп опубликовал в Truth Social призыв к немедленной эвакуации из Тегерана. Позже он подтвердил, что срочно возвращается в Вашингтон из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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