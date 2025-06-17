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Трамп достроково залишив саміт G7, де мав зустрітися із Зеленським

08:59, 17 червня 2025
Трамп достроково покинув саміт G7 через загострення ситуації на Близькому Сході.
Трамп достроково залишив саміт G7, де мав зустрітися із Зеленським
Фото: CNN
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Президент США Дональд Трамп скорочує свою участь у саміті G7, який проходить у Кананаскісі в Канаді, де мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, і повертається до Вашингтона раніше запланованого терміну. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт у соціальній мережі X, передає CNN.

За словами Лівітт, Трамп успішно провів день на саміті, зокрема підписав важливу торговельну угоду з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. «Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп сьогодні ввечері (у ніч на 17 червня за Києвом – ред.) виїде після вечері з главами держав», — зазначила вона.

Згодом CNN уточнило, що Трамп планував виїхати з Канади у вівторок, 17 червня, після пресконференції. Однак через ескалацію між Іраном та Ізраїлем він вирішив повернутися раніше. Незадовго до оголошення про від’їзд Трамп опублікував у Truth Social заклик до негайної евакуації з Тегерана. Пізніше він підтвердив, що терміново повертається до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході.

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США Дональд Трамп Володимир Зеленський

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