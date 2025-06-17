Київ змінив рух громадського транспорту через розбиті дороги в результаті обстрілу

Зупинено трамваї №15 і №22, автобуси обходять зони ураження.

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Унаслідок нічної атаки 17 червня в Києві пошкоджено транспортну інфраструктуру, зокрема контактну мережу, що призвело до тимчасового зупинення руху трамваїв №15 і №22. Про це повідомили в КМДА. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків, про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Через атаку перекрито рух транспорту на вулицях Бориспільській і Миколи Василенка. Змінено маршрути кількох автобусів:

- Маршрути №51, 63, 115: курсують від станції метро «Либідська», вулиці Космонавта Поповича та Контрактової площі до вулиці Привокзальної.

- Маршрут №14Т: сполучає Контрактову площу з вулицею Миколи Василенка.

Також через ліквідацію наслідків атаки змінено рух громадського транспорту на вулицях Сирецькій, В’ячеслава Чорновола та проспекті Повітряних Сил:

- Маршрут №72: курсує вулицями Куренівською та Кирилівською, далі за своїм маршрутом.

- Маршрут №75: розвертається на Кільцевій дорозі.

- Маршрут №78: скорочено до Кільцевої дороги через перекриття з’їзду на проспект Повітряних Сил.

За оновленими даними КМВА, у столиці перекрито рух транспорту на таких вулицях і проспектах:

- Вулиця Вацлава Гавела;

- Проспект Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Жулянського шляхопроводу);

- Вулиця Бориспільська (від вулиці Ялтинської до вулиці Старобориспільської).

КМВА також попереджає, що рух прилеглими вулицями значно ускладнений.

Мешканців просять враховувати зміни під час планування поїздок, доки триває відновлення інфраструктури.

У мережі показали, як виглядають дороги в результаті російського обстрілу Києва.

Нагадаємо, Росія вдарила по багатоповерхівках, дитсадках, освітніх закладах у Києві. 27 локацій столиці опинилися під російським ударом.

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