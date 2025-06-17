В Одесі Росія атакувала житлові будинки, будівлю інклюзивного центру, автомобілі – фото

На 6 ранку відомо про 13 постраждалих в Одесі, рятувальні операції тривають.

Фото: ДСНС

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У ніч на 17 червня Росія атакувала Одесу, завдавши значних руйнувань місту, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Пошкоджено житлові будинки, будівлю інклюзивного центру та автомобілі, у кількох місцях спалахнули пожежі.

За даними голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, станом на 06:30 до лікарень госпіталізовано 13 постраждалих. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки, оскільки під завалами ще можуть перебувати люди. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Фото: ДСНС

Фото: Олег Кіпер

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