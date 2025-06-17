В Одессе Россия атаковала жилые дома, здание инклюзивного центра, автомобили – фото

В ночь на 17 июня Россия атаковала Одессу, нанеся значительные разрушения городу, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Повреждены жилые дома, здание инклюзивного центра и автомобили, в нескольких местах вспыхнули пожары.
По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, по состоянию на 06:30 в больницы госпитализированы 13 пострадавших. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки, поскольку под завалами еще могут находиться люди. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.
Фото: ГСЧС
Фото: Олег Кипер
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