Киев изменил движение общественного транспорта из-за разбитых дорог в результате обстрела

Остановлены трамваи №15 и №22, автобусы обходят зоны поражения.

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В результате ночной атаки 17 июня в Киеве повреждена транспортная инфраструктура, в частности контактная сеть, что привело к временной остановке движения трамваев №15 и №22. Об этом сообщили в КГГА. Специалисты уже работают над устранением последствий, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Из-за атаки перекрыто движение транспорта на улицах Бориспольской и Николая Василенко. Изменены маршруты нескольких автобусов:

- Маршруты №51, 63, 115: курсируют от станции метро «Лыбедская», улицы Космонавта Поповича и Контрактовой площади до улицы Привокзальной.

- Маршрут №14Т: соединяет Контрактовую площадь с улицей Николая Василенко.

Также из-за ликвидации последствий атаки изменено движение общественного транспорта на улицах Сырецкой, Вячеслава Черновола и проспекте Воздушных Сил:

- Маршрут №72: курсирует по улицам Куреневской и Кирилловской, далее по своему маршруту.

- Маршрут №75: разворачивается на Кольцевой дороге.

- Маршрут №78: сокращен до Кольцевой дороги из-за перекрытия съезда на проспект Воздушных Сил.

По обновленным данным КГГА, в столице перекрыто движение транспорта на таких улицах и проспектах:

- Улица Вацлава Гавела;

- Проспект Воздушных Сил (от перекрестка с улицей Волынской до Жулянского путепровода);

- Улица Бориспольская (от улицы Ялтинской до улицы Старобориспольской).

КГВА также предупреждает, что движение по прилегающим улицам значительно затруднено.

Жителей просят учитывать изменения при планировании поездок, пока продолжается восстановление инфраструктуры.

В сети показали, как выглядят дороги в результате российского обстрела Киева.

Напомним, Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве. 27 локаций столицы оказались под российским ударом.

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