Трамп и Зеленский встретятся на саммите «Большой семерки» в Канаде — Axios

Также Трамп встретится с премьером Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют встретиться на саммите Большой семерки в Канаде. Об этом пишет Axios.

В последний раз лидеры встречались в апреле во время похорон Папы Франциска.

Кроме Зеленского, Трамп также лично встретится с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня.

Ранее Зеленский заявил, что надеется провести разговор с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы выяснить перспективы принятия нового пакета санкций против РФ.

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