Трагедия на рыбалке – на Киевщине мужчина погиб от удара током

Рыбак случайно зацепил провода ЛЭП и погиб.

Фото: pol.kyivregion

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Полиция Киевской области расследует обстоятельства смертельного инцидента, произошедшего во время рыбалки в селе Гута-Межигорская. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

По предварительным данным, 35-летний житель Вышгорода вместе с товарищем рыбачил на берегу водоема. Во время заброса удочки мужчина зашел в воду и случайно задел снастью провода линии электропередач. Полученное поражение током оказалось смертельным - мужчина умер до приезда медиков.

О несчастном случае в полицию сообщили работники скорой помощи. На месте происшествия работали следователи, которые начали уголовное производство.

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