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Трагедія на риболовлі – на Київщині чоловік загинув від удару струмом

22:18, 17 червня 2025
Рибалка випадково зачепив дроти ЛЕП і загинув.
Трагедія на риболовлі – на Київщині чоловік загинув від удару струмом
Фото: pol.kyivregion
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Поліція Київської області розслідує обставини смертельного інциденту, що стався під час риболовлі в селі Гута-Межигірська. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

За попередніми даними, 35-річний житель Вишгорода разом із товаришем рибалив на березі водойми. Під час закидання вудки чоловік зайшов у воду й випадково зачепив снастю дроти лінії електропередач. Отримане ураження струмом виявилося смертельним — чоловік помер до приїзду медиків.

Про нещасний випадок до поліції повідомили працівники швидкої допомоги. На місці події працювали слідчі, які розпочали кримінальне провадження.

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поліція Київська область

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