Трагедія на риболовлі – на Київщині чоловік загинув від удару струмом

Рибалка випадково зачепив дроти ЛЕП і загинув.

Фото: pol.kyivregion

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Київської області розслідує обставини смертельного інциденту, що стався під час риболовлі в селі Гута-Межигірська. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

За попередніми даними, 35-річний житель Вишгорода разом із товаришем рибалив на березі водойми. Під час закидання вудки чоловік зайшов у воду й випадково зачепив снастю дроти лінії електропередач. Отримане ураження струмом виявилося смертельним — чоловік помер до приїзду медиків.

Про нещасний випадок до поліції повідомили працівники швидкої допомоги. На місці події працювали слідчі, які розпочали кримінальне провадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.