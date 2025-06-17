Ракетний удар по Києву – пошкоджено виробництво компанії одягу для військових

Окупанти атакували цех з пошиву одягу для ЗСУ.

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Унаслідок нічної масованої російської атаки на Київ 17 червня зазнало пошкоджень виробництво української компанії Fahrenheit, яка спеціалізується на виготовленні високотехнологічного одягу, зокрема для військових. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

«Друзі, змушені повідомити, що через чергову варварську атаку росії було пошкоджено наше виробництво. Удар прийшовся по місцю, де ми роками створювали одяг для всіх і кожного, в тому числі для наших військових», — заявили у Fahrenheit.

У зв’язку з пошкодженнями компанія оголосила про скасування всіх поточних замовлень і призупинення прийому нових — на невизначений термін.

Fahrenheit була заснована у 2009 році в Києві й має власні виробничі потужності. Компанія є партнером провідних світових виробників матеріалів — Polartec (США), PrimaLoft (США) і GELANOTS (Японія), що постачають технологічні тканини для створення функціонального одягу.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Росія вдарила по багатоповерхівках, дитсадках, освітніх закладах у Києві. 27 локацій столиці опинилися під російським ударом. Російська балістична ракета зруйнувала під’їзд 9-поверхівки в Києві – людей досі шукають під завалами.

Унаслідок атаки в Києві пошкоджено транспортну інфраструктуру, зокрема контактну мережу, що змінено рух транспорту.

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