У Британії суд зобов’язав юридичну фірму відшкодувати витрати за недбало підготовлений позов без шансів на успіх

Суд встановив, що адвокати діяли недбало, не провівши навіть базової перевірки сторін.

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Британську юридичну фірму Tilly Bailey & Irvine зобов’язали відшкодувати витрати сторони захисту через те, що вона подала позов проти невірних відповідачів у справі, яка не мала шансів на успіх. Суд визнав дії юристів недбалими й неналежними. Про це повідомляє Law Gazette.

Фірма представляла інтереси доньки колишнього працівника фабрики, який, за її словами, під час роботи наражався на шкідливий вплив азбесту. Позов було подано до кількох компаній, які, на думку позивачки, могли бути відповідальними за смерть її батька.

Однак ще у 2023 році двоє відповідачів звернулися до суду з вимогою відхилити позов, надавши документи, які підтверджували, що вони ніколи не працевлаштовували померлого. Вони також зазначили, що справа не має перспектив.

Суддя Торнетт, розглядаючи справу Caroline Robinson v Air Compressors & Tool Limited & Ors у 2024 році, підкреслив: ні позивачка, ні її адвокати не намагались з’ясувати справжню ідентичність відповідачів до судового засідання. На слуханні позов проти двох компаній був відкликаний, а замість них до справи долучили іншу юридичну особу.

Юрист фірми Tilly Bailey & Irvine Марк Елліс пояснив, що одна з компаній мала «складну корпоративну історію», через що і виникла помилка. Проте вже під час розгляду справи фірма намагалась звинуватити відповідачів у тому, що ті нібито не пояснили свою позицію на ранньому етапі.

Суддя, однак, заявив, що юристи мали змогу виявити помилку ще до подання позову — достатньо було провести базову перевірку. «Професійні юристи зобов’язані це робити. Їхні дії не мають виправдання і є зловживанням судовим процесом», — зазначив Торнетт.

Суд також розглядав можливість, що клієнтка свідомо наполягала на подальшому розгляді справи, попри її безперспективність. У такому разі, на думку суду, юристи мали відмовитись від участі через конфлікт інтересів.

«Якщо справді мали місце інструкції, що суперечили інтересам клієнтки, юристи не мали залишатися в справі. Якщо ж діяли в її інтересах — зміни, які врешті відбулися у травні 2024 року, слід було провести значно раніше, що дозволило б уникнути зайвих витрат», — підсумував суддя.

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