Практика судів
  1. У світі

У Британії суд зобов’язав юридичну фірму відшкодувати витрати за недбало підготовлений позов без шансів на успіх

19:27, 17 червня 2025
Суд встановив, що адвокати діяли недбало, не провівши навіть базової перевірки сторін.
У Британії суд зобов’язав юридичну фірму відшкодувати витрати за недбало підготовлений позов без шансів на успіх
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Британську юридичну фірму Tilly Bailey & Irvine зобов’язали відшкодувати витрати сторони захисту через те, що вона подала позов проти невірних відповідачів у справі, яка не мала шансів на успіх. Суд визнав дії юристів недбалими й неналежними. Про це повідомляє Law Gazette.

Фірма представляла інтереси доньки колишнього працівника фабрики, який, за її словами, під час роботи наражався на шкідливий вплив азбесту. Позов було подано до кількох компаній, які, на думку позивачки, могли бути відповідальними за смерть її батька.

Однак ще у 2023 році двоє відповідачів звернулися до суду з вимогою відхилити позов, надавши документи, які підтверджували, що вони ніколи не працевлаштовували померлого. Вони також зазначили, що справа не має перспектив.

Суддя Торнетт, розглядаючи справу Caroline Robinson v Air Compressors & Tool Limited & Ors у 2024 році, підкреслив: ні позивачка, ні її адвокати не намагались з’ясувати справжню ідентичність відповідачів до судового засідання. На слуханні позов проти двох компаній був відкликаний, а замість них до справи долучили іншу юридичну особу.

Юрист фірми Tilly Bailey & Irvine Марк Елліс пояснив, що одна з компаній мала «складну корпоративну історію», через що і виникла помилка. Проте вже під час розгляду справи фірма намагалась звинуватити відповідачів у тому, що ті нібито не пояснили свою позицію на ранньому етапі.

Суддя, однак, заявив, що юристи мали змогу виявити помилку ще до подання позову — достатньо було провести базову перевірку. «Професійні юристи зобов’язані це робити. Їхні дії не мають виправдання і є зловживанням судовим процесом», — зазначив Торнетт.

Суд також розглядав можливість, що клієнтка свідомо наполягала на подальшому розгляді справи, попри її безперспективність. У такому разі, на думку суду, юристи мали відмовитись від участі через конфлікт інтересів.

«Якщо справді мали місце інструкції, що суперечили інтересам клієнтки, юристи не мали залишатися в справі. Якщо ж діяли в її інтересах — зміни, які врешті відбулися у травні 2024 року, слід було провести значно раніше, що дозволило б уникнути зайвих витрат», — підсумував суддя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд юрист адвокат Великобританія юридичні новини Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справедливість повинна бути і стосовно прокурорів – Руслан Кравченко нагадав депутатам їх обіцянку вирівняти прокурорам зарплату

Вирівняти прокурорам зарплату можна за рахунок перевиконаного Податковою службою плану на 50 млрд грн – майбутній Генпрокурор Руслан Кравченко нагадав депутатам їх обіцянку, дану при черговому заморожуванні прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорам на рівні 1600 грн.

Руслан Кравченко зробив заяву: «Я не гнуся та не ламаюся, тому раджу всім не витрачати час та забути про тиск – я представляю не політичну силу, а Закон»

Також Руслан Кравченко зазначив, що з командою Державної податкової служби, на завдання Президента, отримано більше 50 млрд грн, і народні депутати обіцяли прокурорам вирівняти зарплату.

Дані про стан здоров’я для визначення придатності до військової служби зможуть передавати з цивільних медзакладів – Рада прийняла закон

Закон передбачає дозвіл на доступ до медичної інформації пацієнта в рамках електронного обміну – Міноборони зможе автоматично отримувати з ЕСОЗ інформацію про результати медоглядів для визначення придатності до військової служби і внесення даних до Реєстру «Оберіг».

Заступником голови Служби судової охорони може стати Віктор Мороз

Віктор Мороз очолює Судову охорону у Рівненській області, а раніше працював в поліції.

«Ми звільнимося у відставку, тому що у нас є гідність» – у Верховному Суді виступили проти «переоцінки» суддів

У Верховному Суді пригрозили масовою відставкою у разі, якщо парламент дозволить проводити «переоцінку» доброчесності суддів головного суду країни, а Вищій раді правосуддя дісталося за спробу «втриматися на двох стільцях».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду