Ізраїль обмежив виїзд своїх громадян за кордон

Винятки з обмежень стосуються лише іноземних громадян, які перебували в Ізраїлі з туристичними, діловими або дипломатичними цілями.

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Міністерка транспорту Ізраїлю Мірі Регев повідомила про тимчасове обмеження виїзду ізраїльських громадян за межі країни, пише Passportnews.co.il.

Рішення прийнято на тлі критичного погіршення безпекової ситуації в регіоні.

Винятки з обмежень стосуються лише іноземних громадян, які перебували в Ізраїлі з туристичними, діловими або дипломатичними цілями. Туристи, бізнесмени та дипломати зможуть повернутися до своїх країн, проте навіть їм доведеться очікувати на можливість виїзду.

«На цьому етапі ми не будемо дозволяти виїзд ізраїльтян за кордон. Ті, хто зараз виїжджає за кордон,— це люди, які приїхали в країну з візитом: туристи, науковці, дипломати …», — заявила Регев.

Також повідомляється, що повітряний простір Ізраїлю залишається закритим для цивільних рейсів через загрозу ракетних ударів. Міністерство транспорту країни повідомило про припинення всіх зльотів і посадок до подальшого повідомлення.

За даними міністерки, понад 100 тисяч ізраїльтян наразі перебувають за кордоном і не можуть повернутися додому.

Нагадаємо, МЗС просить громадян України терміново залишити територію Ізраїлю.

Раніше ми писали, що унаслідок ракетної атаки Ірану на Ізраїль 14 червня 2025 року загинули п’ятеро громадян України, серед яких троє дітей. Трагедія сталася в місті Бат-Ям, де ракета влучила в житловий будинок.

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