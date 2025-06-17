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Израиль ограничил выезд своих граждан за границу

15:57, 17 июня 2025
Исключения из ограничений касаются только иностранных граждан, находившихся в Израиле с туристическими, деловыми или дипломатическими целями.
Израиль ограничил выезд своих граждан за границу
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Министр транспорта Израиля Мири Регев сообщила о временном ограничении выезда израильских граждан за пределы страны, пишет Passportnews.co.il.

Решение принято на фоне критического ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

Исключения из ограничений касаются только иностранных граждан, находившихся в Израиле с туристическими, деловыми или дипломатическими целями. Туристы, бизнесмены и дипломаты смогут вернуться в свои страны, однако даже им придется ждать возможности выезда.

«На данном этапе мы не будем разрешать выезд израильтян за границу. Те, кто сейчас выезжает за границу, — это люди, которые прибыли в страну с визитом: туристы, ученые, дипломаты…», — заявила Регев.

Также сообщается, что воздушное пространство Израиля остается закрытым для гражданских рейсов из-за угрозы ракетных ударов. Министерство транспорта страны сообщило о прекращении всех взлетов и посадок до дальнейшего уведомления.

По данным министра, более 100 тысяч израильтян в настоящее время находятся за границей и не могут вернуться домой.

Напомним, МИД призывает граждан Украины срочно покинуть территорию Израиля.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки Ирана на Израиль 14 июня 2025 года погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое детей. Трагедия произошла в городе Бат-Ям, где ракета попала в жилой дом.

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Израиль

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