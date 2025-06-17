МИД призывает граждан Украины срочно покинуть территорию Израиля

МИД настоятельно рекомендует украинцам в кратчайшие сроки покинуть территорию Израиля.

Фото: bbc.co.uk

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД настоятельно рекомендует украинцам по возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию Израиля и Ирана до стабилизации ситуации в регионе.

«Всех граждан Украины, находящихся на территории этих стран, призываем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов страны пребывания, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — говорится в заявлении.

Также добавили, что Посольство Украины в Государстве Израиль и Посольство Украины в Исламской Республике Иран формируют эвакуационные списки и разрабатывают варианты эвакуации граждан. Информация о возможных путях эвакуации размещена на информационных ресурсах посольств Украины в Государстве Израиль и Исламской Республике Иран.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки Ирана на Израиль 14 июня 2025 года погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое детей. Трагедия произошла в городе Бат-Ям, где ракета попала в жилой дом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.