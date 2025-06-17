Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

МЗС просить громадян України терміново залишити територію Ізраїлю

15:27, 17 червня 2025
МЗС наполегливо рекомендує українцям в найкоротші строки залишити територію Ізраїлю.
МЗС просить громадян України терміново залишити територію Ізраїлю
Фото: bbc.co.uk
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство закордонних справ України повідомило, що у зв’язку із суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС наполегливо рекомендує українцям за можливості в найкоротші строки залишити територію Ізраїлю та Ірану до стабілізації ситуації в регіоні.

«Усіх громадян України, які перебувають на території цих країн, закликаємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу», - йдеться у заяві.

Також там додали, що Посольство України в Державі Ізраїль та Посольство України в Ісламській Республіці Іран формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації громадян. Інформація про можливі шляхи евакуації розміщена на інформаційних ресурсах посольств України в Державі Ізраїль та Ісламській Республіці Іран.

Раніше ми писали, що унаслідок ракетної атаки Ірану на Ізраїль 14 червня 2025 року загинули п’ятеро громадян України, серед яких троє дітей. Трагедія сталася в місті Бат-Ям, де ракета влучила в житловий будинок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МЗС Іран Ізраїль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заступником голови Служби судової охорони може стати Віктор Мороз

Віктор Мороз очолює Судову охорону у Рівненській області, а раніше працював в поліції.

«Ми звільнимося у відставку, тому що у нас є гідність» – у Верховному Суді виступили проти «переоцінки» суддів

У Верховному Суді пригрозили масовою відставкою у разі, якщо парламент дозволить проводити «переоцінку» доброчесності суддів головного суду країни, а Вищій раді правосуддя дісталося за спробу «втриматися на двох стільцях».

Верховна Рада обмежила строками перебування посадовців у Реєстрі корупціонерів

Прийнято закон, за яким відомості про накладення адміністративного стягнення на посадовця за вчинення корупційного правопорушення будуть зберігатися у Реєстрі корупціонерів один рік.

Верховна Рада змінила умови для відповідальності за недостовірне декларування та незаконне збагачення

Парламент прийняв закон про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу щодо відповідальності за корупційні правопорушення.

Верховна Рада прийняла закон про створення Реєстру військовослужбовців

Кожному військовослужбовцю у Реєстрі зможуть присвоїти Military ID.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду