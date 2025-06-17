МЗС просить громадян України терміново залишити територію Ізраїлю

МЗС наполегливо рекомендує українцям в найкоротші строки залишити територію Ізраїлю.

Фото: bbc.co.uk

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Міністерство закордонних справ України повідомило, що у зв’язку із суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС наполегливо рекомендує українцям за можливості в найкоротші строки залишити територію Ізраїлю та Ірану до стабілізації ситуації в регіоні.

«Усіх громадян України, які перебувають на території цих країн, закликаємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу», - йдеться у заяві.

Також там додали, що Посольство України в Державі Ізраїль та Посольство України в Ісламській Республіці Іран формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації громадян. Інформація про можливі шляхи евакуації розміщена на інформаційних ресурсах посольств України в Державі Ізраїль та Ісламській Республіці Іран.

Раніше ми писали, що унаслідок ракетної атаки Ірану на Ізраїль 14 червня 2025 року загинули п’ятеро громадян України, серед яких троє дітей. Трагедія сталася в місті Бат-Ям, де ракета влучила в житловий будинок.

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