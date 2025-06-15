П’ятеро українців загинули в Ізраїлі через ракетний удар Ірану

В місті Бат-Ям серед жертв троє українських дітей.

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Унаслідок ракетної атаки Ірану на Ізраїль 14 червня 2025 року загинули п’ятеро громадян України, серед яких троє дітей. Трагедія сталася в місті Бат-Ям, де ракета влучила в житловий будинок, повідомило Міністерство закордонних справ України з посиланням на попередні дані посольства в Ізраїлі.

Наразі триває встановлення осіб загиблих. Українські дипломати та консули активно співпрацюють із ізраїльською поліцією та іншими службами, щоб ідентифікувати жертв і організувати репатріацію їхніх тіл.

МЗС України висловило співчуття рідним і близьким загиблих і запевнило, що докладає всіх зусиль для з’ясування обставин трагедії та підтримки постраждалих.

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