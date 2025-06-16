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Як отримати посвідчення водія в Україні – покрокова інструкція

09:33, 16 червня 2025
МВС представило алгоритм отримання прав.
Як отримати посвідчення водія в Україні – покрокова інструкція
Фото: hsc.gov.ua
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Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України оприлюднив оновлений алгоритм отримання посвідчення водія відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №340 від 8 травня 1993 року.

Крок 1: Вибір підготовки до теоретичного іспиту

Майбутній водій може готуватися самостійно або обрати акредитовану автошколу. Для навчання в автошколі необхідно підготувати відповідні документи.

Крок 2: Підготовка до теоретичного іспиту

У разі навчання в автошколі кандидат проходить курс лекцій і отримує електронне свідоцтво, дійсне протягом року. Самостійна підготовка також допускається без складання внутрішнього іспиту в автошколі.

Крок 3: Складання теоретичного іспиту

Іспит проводиться в будь-якому сервісному центрі МВС. Для цього потрібні паспорт, копія ідентифікаційного коду та медична довідка про придатність до керування транспортним засобом. Вартість іспиту — 250 грн, мова — українська. Результат дійсний протягом року.

Крок 4: Вибір автошколи для практичного навчання

Необхідно обрати акредитовану автошколу, яка може бути як новою, так і тією, де проходила теоретична підготовка.

Крок 5: Практична підготовка та внутрішній іспит

Кандидат проходить практичний курс водіння, складає внутрішній іспит в автошколі та отримує електронне свідоцтво, чинне два роки.

Крок 6: Складання практичного іспиту

Практичний іспит проводиться в сервісному центрі МВС і коштує 420 грн.

Крок 7: Отримання посвідчення водія

Перше посвідчення видається на два роки. Його можна отримати одразу на місці. Орієнтовна вартість — 608 грн (378 грн за бланк, 230 грн за послугу).

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