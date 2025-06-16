У Львові в саду біля будинку знайшли 138 снарядів часів Другої світової війни

Боєприпаси знайшов господар помешкання і одразу повідомив на 101.

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Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львові вилучили 138 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА, знахідку виявив власник приватного будинку в садовому кооперативі «Троянда» на вул. Біговій, 17, під час копання траншеї за 5 метрів від житлового будинку. Господар негайно звернувся за номером 101. Спочатку було знайдено чотири артилерійські снаряди калібру 76 мм, а після ретельного обстеження сапери виявили ще 83 снаряди. Роботи зі знешкодження тривають.

Усі боєприпаси становлять значну небезпеку.

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