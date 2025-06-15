Росія атакує Сіверський напрямок хімічною зброєю

Росія третій тиждень застосовує хімічну зброю на Сіверському напрямку.

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Бригада оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України повідомила, що російські війська вже три тижні використовують хімічну зброю на Сіверському напрямку, завдаючи значної шкоди українським захисникам. «Ці боєприпаси відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини, яка моментально розходиться по бліндажах та низинах», — зазначили в бригаді.

На цьому напрямку ворог посилив наступальні дії. Протягом останнього тижня зафіксовано атаки штурмових груп із кількох сторін на позиції суміжних підрозділів. Розвідка виявила в тилу противника резерви чисельністю до двох рот (близько 250 осіб), готових до наступу. Українські Сили оборони ефективно протидіють, використовуючи дрони, артилерію та стрілецький бій, знищуючи штурмові групи ворога за кілька кілометрів від своїх позицій.

Російські війська застосовують мотоциклетні підрозділи та цивільні автомобілі для штурмів, а також збільшили інтенсивність артилерійських обстрілів — до 200 на день, що може вказувати на підготовку до масштабного наступу.

На Покровському напрямку, де також діють підрозділи бригади «Рубіж», ворог рідше обстрілює передові позиції, але активно використовує FPV-дрони та намагається просуватися піхотою й мотоциклетними групами. Українські захисники завдяки злагодженій системі вогневого ураження успішно стримують противника.

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