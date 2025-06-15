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Россия атакует Северское направление химическим оружием

20:03, 15 июня 2025
Россия третью неделю применяет химическое оружие на Северском направлении.
Россия атакует Северское направление химическим оружием
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Бригада оперативного назначения «Рубеж» Национальной гвардии Украины сообщила, что российские войска уже три недели используют химическое оружие на Северском направлении, нанося значительный ущерб украинским защитникам. «Эти боеприпасы отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества, которое моментально расходится по блиндажам и низинам», - отметили в бригаде.

На этом направлении враг усилил наступательные действия. В течение последней недели зафиксированы атаки штурмовых групп с нескольких сторон на позиции смежных подразделений. Разведка обнаружила в тылу противника резервы численностью до двух рот (около 250 человек), готовых к наступлению. Украинские Силы обороны эффективно противодействуют, используя дроны, артиллерию и стрелковый бой, уничтожая штурмовые группы врага в нескольких километрах от своих позиций.

Российские войска применяют мотоциклетные подразделения и гражданские автомобили для штурмов, а также увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов - до 200 в день, что может указывать на подготовку к масштабному наступлению.

На Покровском направлении, где также действуют подразделения бригады «Рубеж», враг реже обстреливает передовые позиции, но активно использует FPV-дроны и пытается продвигаться пехотой и мотоциклетными группами. Украинские защитники благодаря слаженной системе огневого поражения успешно сдерживают противника.

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