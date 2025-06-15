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Румынские пограничники конфисковали $1,4 млн у супругов украинцев, которые спрятали деньги под одеждой

19:09, 15 июня 2025
Супругов из Украины поймали с незадекларированными $1,4 млн.
Румынские пограничники конфисковали $1,4 млн у супругов украинцев, которые спрятали деньги под одеждой
Фото: zakarpattya.net.ua
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Пограничная полиция Румынии обнаружила и конфисковала $1,4 млн у супругов из Украины, которые пытались незаконно ввезти средства через пункт пропуска Вадул-Сирет. Об этом сообщили румынские пограничники.

Инцидент произошел вечером 14 июня 2025 года. 49-летний украинец и его 39-летняя жена, которая имеет двойное украинско-румынское гражданство, пытались пешком пересечь границу. Во время тщательной проверки, вызванной подозрением, пограничники нашли скрытые под одеждой наличные средства: $810 тыс. у мужчины и $590 тыс. у женщины. Ни одна из сумм не была задекларирована, как того требует румынское законодательство.

На время расследования деньги конфискованы, а супруги привлечены к административной ответственности. На них наложен штраф в размере 15 тысяч румынских леев (около $3450). Расследование о происхождении средств продолжается.

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