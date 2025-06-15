Зубы дракона и минные поля – обнародованы фото, как Украина укрепила границу на востоке

DeepState показал фортификационные сооружения на границе Днепропетровщины и Донетчины.

Фото: DeepStateUA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Аналитический проект DeepState опубликовал в Telegram видео и фото инженерно-фортификационных сооружений (ИФС), возведенных на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей. Представители проекта лично посетили местность, чтобы оценить масштабы и качество оборонительных укреплений.

«В сети стали все больше обсуждать проблемы построения обороны и вполне справедливо часто звучали вопросы и призывы по подготовке ИФС на Днепропетровщине с подходом к ней противника <...> В разговорах с бойцами мы видели и знали, что ИФС на админгранице готовится, довольно качественно, но не знали масштабов. Мы выбрали наиболее надежный способ - поехать и убедиться в наличии лично», - сообщила пресс-служба DeepState.

Фортификации спроектированы как эшелонированная оборона, направленная на задержку и истощение врага с максимальными потерями. Они включают противотанковые рвы, бетонные тетраэдры («зубы дракона»), колючую проволоку «егоза», минные заграждения и малые заградительные посты. Обустраиваются также наземные и подземные позиции, учитывая угрозу от FPV-дронов.

По данным DeepState, строительство разделено на три линии: первую возводят боевые бригады на линии соприкосновения, вторую - военные инженеры при поддержке областной власти и государства, третью - специализированные военные подразделения. К проектированию привлекают западных партнеров.

Все обнародованные материалы прошли предварительное согласование. DeepState подчеркнул, что фортификации соответствуют современным требованиям и демонстрируют серьезный подход к обороне региона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.