Зуби дракона і мінні поля – оприлюднено фото, як Україна зміцнила кордон на сході

DeepState показав фортифікаційні споруди на кордоні Дніпропетровщини та Донеччини.

Фото: DeepStateUA

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Аналітичний проект DeepState опублікував у Telegram відео та фото інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС), зведених на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Представники проекту особисто відвідали місцевість, щоб оцінити масштаби та якість оборонних укріплень.

«У мережі стали все більше обговорювати проблеми побудови оборони і цілком справедливо часто лунали питання і заклики щодо підготовки ІФС на Дніпропетровщині з підходом до неї противника <…> В розмовах з бійцями ми бачили і знали, що ІФС на адмінмежі готується, доволі якісно, але не знали масштабів. Ми обрали найбільш надійний спосіб — поїхати і переконатися в наявності особисто», — повідомила пресслужба DeepState.

Фортифікації спроєктовані як ешелонована оборона, спрямована на затримку та виснаження ворога з максимальними втратами. Вони включають протитанкові рови, бетонні тетраедри («зуби дракона»), колючий дріт «єгоза», мінні загородження та малі загороджувальні пости. Облаштовуються також наземні та підземні позиції, враховуючи загрозу від FPV-дронів.

За даними DeepState, будівництво поділено на три лінії: першу зводять бойові бригади на лінії зіткнення, другу — військові інженери за підтримки обласної влади та держави, третю — спеціалізовані військові підрозділи. До проєктування залучають західних партнерів.

Усі оприлюднені матеріали пройшли попереднє погодження. DeepState наголосив, що фортифікації відповідають сучасним вимогам і демонструють серйозний підхід до оборони регіону.

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