На війні загинув 32-річний актор Юрій Феліпенко

На фронті загинув актор Юрій Феліпенко з театру на Подолі.

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На фронті загинув 32-річний актор Київського академічного драматичного театру на Подолі Юрій Феліпенко. Про його смерть повідомила дружина, актриса Катерина Мотрич, на своїй сторінці в Instagram.

«Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили. Деталі прощання згодом», — написала вона.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юрій приєднався до Територіальної оборони Києва, згодом активно займався волонтерством, допомагаючи військовим. У 2024 році він вступив до Збройних сил України, служив у батальйоні ударних безпілотників «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади.

Юрій Феліпенко закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого у 2016 році. У театрі на Подолі він зіграв численні ролі, брав участь у дубляжі іноземних фільмів, а також знімався в серіалах, зокрема «Колір пристрасті», «Колір помсти» та «Обіцянка Богу».

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