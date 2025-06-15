Україна завершила етап репатріації загиблих захисників залізницею

Тіла направлять на подальшу ідентифікацію та інших процедур.

Фото: СБУ

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Україна завершила етап репатріації тіл загиблих українських захисників, який здійснювався за допомогою залізничного транспорту, що дозволило оперативно доставити тіла полеглих воїнів до установ у різних регіонах країни для подальшої ідентифікації та інших процедур. Про це повідомили в СБУ.

Наступні етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту відповідно до домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі. У заходах брали участь представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які високо оцінили організацію процесу. Вони зазначили, що репатріація проведена на найвищому рівні з дотриманням міжнародних стандартів і з належною повагою до загиблих.

Повернення тіл стало можливим завдяки скоординованій роботі Об’єднаного центру при СБУ, центрального управління ЦВС Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого з прав людини, Міністерства оборони, Головного управління розвідки, Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти, ДСНС, Держприкордонслужби, а також Укрзалізниці та фахівців Південно-західної залізниці.

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