Украина завершила этап репатриации погибших защитников по железной дороге

Тела направят на дальнейшую идентификацию и других процедур.

Фото: СБУ

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Украина завершила этап репатриации тел погибших украинских защитников, который осуществлялся с помощью железнодорожного транспорта, что позволило оперативно доставить тела павших воинов в учреждения в разных регионах страны для дальнейшей идентификации и других процедур. Об этом сообщили в СБУ.

Следующие этапы репатриации будут проходить с использованием автотранспорта в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время переговоров в Стамбуле. В мероприятиях принимали участие представители Международного Комитета Красного Креста, которые высоко оценили организацию процесса. Они отметили, что репатриация проведена на самом высоком уровне с соблюдением международных стандартов и с должным уважением к погибшим.

Возвращение тел стало возможным благодаря скоординированной работе Объединенного центра при СБУ, центрального управления ЦВС Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного по правам человека, Министерства обороны, Главного управления разведки, Секретариата Уполномоченного по вопросам пропавших без вести, ГСЧС, Госпогранслужбы, а также Укрзализныци и специалистов Юго-западной железной дороги.

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