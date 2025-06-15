Кипр активировал приложение для поиска бункеров из-за напряженности между Ираном и Израилем

Приложение SafeCY указывает путь к бункерам.

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На Кипре запустили приложение раннего предупреждения SafeCY, которое информирует граждан о расположении ближайших бункеров в случае чрезвычайной ситуации. Этот шаг вызван эскалацией конфликта между Ираном и Израилем, сообщает Yahoo News.

Приложение предоставляет рекомендации по поиску укрытия и содержит полезную информацию для населения. По данным Министерства внутренних дел Кипра, на острове обустроено около 2200 безопасных комнат и бункеров.

Основной причиной беспокойства являются две британские военные базы на Кипре, в частности ключевая база в Акротире, расположенная в 275 км от израильского порта Хайфа. Эти объекты могут стать потенциальными целями для Ирана. База в Акротире неоднократно использовалась для размещения войск. 14 июня 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отправке боевых самолетов на Кипр, избегая деталей относительно их роли в защите Израиля от иранских атак.

На фоне обострения ситуации израильские авиакомпании переместили часть самолетов на Кипр из соображений безопасности. Кипрское радио RIK сообщило об усилении мер безопасности вокруг гражданских аэропортов Ларнаки и Пафоса.

Власти Кипра призывают граждан сохранять спокойствие и использовать приложение SafeCY для подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям.

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