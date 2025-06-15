Практика судів
  1. У світі

Кіпр активував додаток для пошуку бункерів через напруженість між Іраном та Ізраїлем

18:15, 15 червня 2025
Застосунок SafeCY вказує шлях до бункерів.
Кіпр активував додаток для пошуку бункерів через напруженість між Іраном та Ізраїлем
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Кіпрі запустили додаток раннього попередження SafeCY, який інформує громадян про розташування найближчих бункерів у разі надзвичайної ситуації. Цей крок викликаний ескалацією конфлікту між Іраном та Ізраїлем, повідомляє Yahoo News.

Додаток надає рекомендації щодо пошуку укриття та містить корисну інформацію для населення. За даними Міністерства внутрішніх справ Кіпру, на острові облаштовано близько 2200 безпечних кімнат і бункерів.

Основною причиною занепокоєння є дві британські військові бази на Кіпрі, зокрема ключова база в Акротирі, розташована за 275 км від ізраїльського порту Хайфа. Ці об’єкти можуть стати потенційними цілями для Ірану. База в Акротирі неодноразово використовувалася для розміщення військ. 14 червня 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відправлення бойових літаків на Кіпр, уникаючи деталей щодо їхньої ролі в захисті Ізраїлю від іранських атак.

На тлі загострення ситуації ізраїльські авіакомпанії перемістили частину літаків до Кіпру з міркувань безпеки. Кіпрське радіо RIK повідомило про посилення заходів безпеки навколо цивільних аеропортів Ларнаки та Пафосу.

Влада Кіпру закликає громадян зберігати спокій і використовувати додаток SafeCY для підготовки до можливих надзвичайних ситуацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Іран укриття Ізраїль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Партнери пропонують посилити вимоги до перевірки декларацій доброчесності суддів, що впливатиме на суддівську кар’єру

Комітет отримав «правки» до законопроекту від директорату Єврокомісії, де пропонується, аби перевірятися міг будь-який період діяльності судді, а його відсутність не перешкоджала ВККС приймати рішення

Зеленський підписав зміни, які дозволяють військовослужбовцям 18-25 років отримувати вищу освіту без відриву від служби

Однак навчання не повинно перешкоджати виконанню військовослужбовцем службових обов'язків за займаною посадою.

Верховний Суд підтвердив стягнення моральної шкоди на користь шахтаря, який отримав хронічне професійне захворювання

Покладення обов`язку відшкодувати завдану моральну шкоду може мати місце лише за умови, коли шкода була викликана протиправною поведінкою відповідальної за неї особи.

Про придатність до служби будуть надходити пуш-повідомлення у Резерв+ після того, як парламент ухвалить закон про автоматичну передачу даних

Верховна Рада ухвалить закон, який дозволить автоматичну передачу даних від закладів охорони здоров'я до Реєстру військовозобов'язаних для цілей визначення придатності до військової служби.

Якщо подружжя вже судиться щодо розірвання шлюбу в іноземному суді, то український суд має залишити позов без розгляду – Верховний Суд

Позов про розірвання шлюбу знаходиться на розгляді у Франції, тому український суд залишив позовну заяву без розгляду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси