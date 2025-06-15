Кіпр активував додаток для пошуку бункерів через напруженість між Іраном та Ізраїлем

Застосунок SafeCY вказує шлях до бункерів.

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На Кіпрі запустили додаток раннього попередження SafeCY, який інформує громадян про розташування найближчих бункерів у разі надзвичайної ситуації. Цей крок викликаний ескалацією конфлікту між Іраном та Ізраїлем, повідомляє Yahoo News.

Додаток надає рекомендації щодо пошуку укриття та містить корисну інформацію для населення. За даними Міністерства внутрішніх справ Кіпру, на острові облаштовано близько 2200 безпечних кімнат і бункерів.

Основною причиною занепокоєння є дві британські військові бази на Кіпрі, зокрема ключова база в Акротирі, розташована за 275 км від ізраїльського порту Хайфа. Ці об’єкти можуть стати потенційними цілями для Ірану. База в Акротирі неодноразово використовувалася для розміщення військ. 14 червня 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відправлення бойових літаків на Кіпр, уникаючи деталей щодо їхньої ролі в захисті Ізраїлю від іранських атак.

На тлі загострення ситуації ізраїльські авіакомпанії перемістили частину літаків до Кіпру з міркувань безпеки. Кіпрське радіо RIK повідомило про посилення заходів безпеки навколо цивільних аеропортів Ларнаки та Пафосу.

Влада Кіпру закликає громадян зберігати спокій і використовувати додаток SafeCY для підготовки до можливих надзвичайних ситуацій.

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