На войне погиб 32-летний актер Юрий Фелипенко

На фронте погиб актер Юрий Фелипенко из театра на Подоле.

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На фронте погиб 32-летний актер Киевского академического драматического театра на Подоле Юрий Фелипенко. О его смерти сообщила жена, актриса Екатерина Мотрич, на своей странице в Instagram.

«Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили. Детали прощания позже», - написала она.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Юрий присоединился к Территориальной обороне Киева, впоследствии активно занимался волонтерством, помогая военным. В 2024 году он поступил в Вооруженные силы Украины, служил в батальоне ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады.

Юрий Фелипенко окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого в 2016 году. В театре на Подоле он сыграл многочисленные роли, участвовал в дубляже иностранных фильмов, а также снимался в сериалах, в частности «Цвет страсти», «Цвет мести» и «Обещание Богу».

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