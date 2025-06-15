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Румунські прикордонники конфіскували $1,4 млн у подружжя українців, які сховали гроші під одягом

19:09, 15 червня 2025
Подружжя з України спіймали з незадекларованими $1,4 млн.
Румунські прикордонники конфіскували $1,4 млн у подружжя українців, які сховали гроші під одягом
Фото: zakarpattya.net.ua
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Прикордонна поліція Румунії виявила та конфіскувала $1,4 млн у подружжя з України, яке намагалося незаконно ввезти кошти через пункт пропуску Вадул-Сірет. Про це повідомили румунські прикордонники.

Інцидент стався ввечері 14 червня 2025 року. 49-річний українець та його 39-річна дружина, яка має подвійне українсько-румунське громадянство, намагалися пішки перетнути кордон. Під час ретельної перевірки, викликаної підозрою, прикордонники знайшли приховані під одягом готівкові кошти: $810 тис. у чоловіка та $590 тис. у жінки. Жодна з сум не була задекларована, як того вимагає румунське законодавство.

На час розслідування гроші конфісковано, а подружжя притягнуто до адміністративної відповідальності. На них накладено штраф у розмірі 15 тисяч румунських леїв (близько $3450). Розслідування щодо походження коштів триває.

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гроші Румунія прикордонники

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