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Будівництво на власній землі: коли юрособа-єдинник 3 групи має сплачувати земельний податок

08:29, 10 липня 2026
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Земля під будівництвом не підпадає під податкову пільгу для єдинників III групи — що передбачає Податковий кодекс.
Будівництво на власній землі: коли юрособа-єдинник 3 групи має сплачувати земельний податок
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Юрособи — платники єдиного податку третьої групи, які будують на власній земельній ділянці нові об’єкти, не можуть скористатися пільгою зі сплати земельного податку лише через перебування на спрощеній системі оподаткування. Земельна ділянка під час будівництва не вважається такою, що використовується у господарській діяльності в розумінні Податкового кодексу. Тому власник такої землі має сплачувати земельний податок на загальних підставах.

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Чи звільняється єдинник III групи від земельного податку під час будівництва

Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу плата за землю є обов’язковим платежем у складі податку на майно, який справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Земельний податок, згідно з підпунктом 14.1.72 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, сплачують власники земельних ділянок і земельних часток (паїв), а також постійні землекористувачі.

Власниками земельних ділянок відповідно до підпункту 14.1.34 пункту 14.1 статті 14 Кодексу є юридичні та фізичні особи, які набули право власності на землю в Україні, а також територіальні громади і держава щодо земель комунальної та державної власності.

За яких умов діє пільга для платників єдиного податку

Особливості справляння земельного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, визначені главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.

Зокрема, відповідно до підпункту 4 пункту 297.1 статті 297 Кодексу, платники єдиного податку першої — третьої груп звільняються від нарахування, сплати та подання звітності із земельного податку за ділянки, які використовуються для провадження господарської діяльності.

Водночас ця пільга не поширюється на діяльність із надання земельних ділянок або розташованого на них нерухомого майна в оренду, найм, позичку чи на іншому праві користування, зокрема на умовах емфітевзису.

Чому земельний податок доведеться сплачувати

Господарською діяльністю відповідно до підпункту 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу є діяльність, пов’язана з виробництвом або реалізацією товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, яка спрямована на отримання доходу.

Під час будівництва, у тому числі виробничих об'єктів, юридична особа не використовує земельну ділянку у господарській діяльності в розумінні вимог підпункту 4 пункту 297.1 статті 297 Податкового кодексу. Через це умови для застосування пільги не виконуються.

Отже, юридична особа — платник єдиного податку третьої групи, яка є власником земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво, у тому числі виробничих об'єктів, повинна сплачувати земельний податок на загальних підставах.

 

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