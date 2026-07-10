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Сусіди скаржаться на гавкіт собаки: чи можуть вилучити тварини через шум

07:18, 10 липня 2026
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Якщо собака постійно гавкає, особливо у нічний час, сусіди мають право звернутися до поліції.
Сусіди скаржаться на гавкіт собаки: чи можуть вилучити тварини через шум
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Постійний гавкіт собаки нерідко стає причиною конфліктів між сусідами у багатоквартирних будинках. Водночас саме невдоволення мешканців не є підставою вимагати забрати або виселити домашню тварину.Власник собаки має право утримувати тварину у квартирі чи приватному будинку, однак зобов’язаний дотримуватися правил співжиття та не порушувати права інших людей. Про це йдеться у статті 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

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Українське законодавство захищає право громадян на утримання домашніх тварин. Водночас власники собак повинні забезпечувати належні умови утримання, дотримуватися санітарних норм і не створювати незручностей для інших мешканців.

Тому сусіди не можуть вимагати прибрати собаку лише через те, що вона їм не подобається або іноді гавкає. Для цього необхідно довести систематичне порушення прав інших людей.

Якщо тварина постійно гавкає, особливо у нічний час, мешканці мають право звернутися до поліції, органів місцевого самоврядування або керуючої компанії будинку зі скаргою на порушення тиші. У такому випадку розглядатиметься не сам факт наявності собаки, а дії або бездіяльність її власника.

Якщо буде встановлено, що господар не контролює поведінку тварини та створює постійний дискомфорт для інших мешканців, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законодавство України встановлює чіткі правила утримання поводження та транспортування тварин і передбачає адміністративну й кримінальну відповідальність за їх порушення. При цьому відповідальність поширюється не лише на власників домашніх тварин, а й на будь-яких осіб, які вчиняють жорстокі дії щодо безпритульних або диких тварин. 

Жорстоким поводженням вважаються дії або бездіяльність, які завдають тварині болю, страждань чи призводять до травмування, каліцтва або загибелі. Повний перелік таких дій наведено в Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

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захист тварини

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