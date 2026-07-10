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Соседи жалуются на лай собаки: могут ли изъять животные из-за шума

07:18, 10 июля 2026
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Если собака постоянно лает, особенно в ночное время, соседи имеют право обратиться в полицию.
Соседи жалуются на лай собаки: могут ли изъять животные из-за шума
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Постоянный лай собаки нередко становится причиной конфликтов между соседями в многоквартирных домах. Однако само недовольство жильцов не является основанием требовать забрать или выселить домашнее животное.

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Владелец собаки имеет право содержать животное в квартире или частном доме, однако обязан соблюдать правила совместного проживания и не нарушать права других людей. Об этом говорится в статье 9 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения».

Украинское законодательство защищает право граждан на содержание домашних животных. В то же время владельцы собак должны обеспечивать надлежащие условия содержания, соблюдать санитарные нормы и не создавать неудобств для других жильцов.

Поэтому соседи не могут требовать убрать собаку только из-за того, что она им не нравится или иногда лает. Для этого необходимо доказать систематическое нарушение прав других людей.

Если животное постоянно лает, особенно в ночное время, жильцы имеют право обратиться в полицию, органы местного самоуправления или управляющую компанию дома с жалобой на нарушение тишины. В таком случае будет рассматриваться не сам факт наличия собаки, а действия или бездействие ее владельца.

Если будет установлено, что хозяин не контролирует поведение животного и создает постоянный дискомфорт для других жильцов, его могут привлечь к административной ответственности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законодательство Украины устанавливает четкие правила содержания, обращения и транспортировки животных, а также предусматривает административную и уголовную ответственность за их нарушение. При этом ответственность распространяется не только на владельцев домашних животных, но и на любых лиц, которые совершают жестокие действия в отношении бездомных или диких животных.

Жестоким обращением считаются действия или бездействие, которые причиняют животному боль, страдания или приводят к травмированию, увечьям либо гибели. Полный перечень таких действий приведен в Законе Украины «О защите животных от жестокого обращения».

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защита животные

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