Может ли Нацполиция требовать документы у критических предприятий о бронировании работников

Национальная полиция действительно имеет право собирать информацию и требовать документы, но только в пределах полномочий, определенных законом.

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Национальная полиция начала направлять запросы критически важным предприятиям относительно работников, которым оформляли бронирование от мобилизации. Работодателей просят предоставить списки таких сотрудников за 2023–2026 годы, а также копии документов о трудоустройстве и основаниях получения статуса критически важного предприятия. В письмах Нацполиции отмечается, что информация необходима для проверки возможного фиктивного трудоустройства военнообязанных лиц с целью дальнейшего бронирования.

Речь идет, в частности, о требовании предоставить перечень всех работников, которым в течение 2023–2026 годов оформляли бронирование, копии приказов о приеме на работу, трудовых договоров, табелей учета рабочего времени и документов, на основании которых предприятие получило статус критически важного. Национальная полиция имеет право собирать информацию и получать документы, однако только в пределах полномочий, определенных законодательством.

Согласно Закону Украины от 2 июля 2015 года №580-VIII «О Национальной полиции», полиция осуществляет выявление уголовных правонарушений, проводит досудебное расследование, выполняет процессуальные действия и получает информацию, необходимую для выполнения этих полномочий.

В то же время Нацполиция не является органом, который осуществляет государственный контроль за бронированием работников или проверяет правильность предоставления предприятию статуса критически важного.

Такие полномочия законом полиции не предоставлены.

Для того чтобы Национальная полиция могла требовать предоставление информации и документов в рамках своих полномочий, должны быть определены законные основания, в частности проведение процессуальных действий в рамках уголовного производства.

Полиция не проводит обычную проверку предприятий относительно бронирования, а осуществляет процессуальные действия в случаях, предусмотренных законом. Поэтому сам факт получения письма от Нацполиции не означает автоматической обязанности работодателя сразу направлять весь пакет документов.

В случае получения письма от Национальной полиции предприятию рекомендуют прежде всего внимательно проанализировать его содержание. Работодателю стоит обратить внимание, указано ли в запросе, в рамках какой именно процедуры запрашивается информация, а также содержится ли ссылка на конкретное уголовное производство.

Если таких сведений нет, предприятию не стоит спешить передавать все документы, а следует подготовить письменный ответ с просьбой уточнить правовые основания запроса.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с принятием Постановления Кабмина №862 правительство внесло очередные коррективы в базовые правила бронирования, определенные Постановлениями №76 и №692. Основная цель изменений, по замыслу Кабмина, — усиление энергетической безопасности, поддержка оборонных IT-проектов и устранение пробелов в учете военнообязанных, которые имеют несколько оснований для отсрочки.

Новые правила создают новые временные рамки для бизнеса: большинство действующих решений о критичности будут сохранять силу только до 1 сентября 2026 года, если предприятия не подтвердят свое соответствие новым критериям.

Правительство урегулировало вопрос двойного учета военнообязанных. Согласно новой редакции пункта 12 Порядка №76, работники, которые имеют отсрочку по другим основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона о мобилизации, или работают по совместительству на нескольких критических предприятиях, теперь учитываются в общем количестве военнообязанных только по одному месту работы. Критерием выбора становится место работы, по которому срок трудовых отношений является наибольшим. Это правило вступает в силу с 3 июля 2026 года.