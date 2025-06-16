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Во Львове в саду возле дома нашли 138 снарядов времен Второй мировой войны

07:54, 16 июня 2025
Боеприпасы нашел хозяин квартиры и сразу сообщил на 101.
Во Львове в саду возле дома нашли 138 снарядов времен Второй мировой войны
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Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львове изъяли 138 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По информации департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, находку обнаружил владелец частного дома в садовом кооперативе «Роза» на ул. Беговой, 17, во время копания траншеи в 5 метрах от жилого дома. Хозяин немедленно обратился по номеру 101. Сначала было найдено четыре артиллерийских снаряда калибра 76 мм, а после тщательного обследования саперы обнаружили еще 83 снаряда. Работы по обезвреживанию продолжаются.

Все боеприпасы представляют значительную опасность.

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Львов ГСЧС

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