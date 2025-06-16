Как получить водительское удостоверение в Украине – пошаговая инструкция

МВД представило алгоритм получения прав.

Фото: hsc.gov.ua

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Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины обнародовал обновленный алгоритм получения водительского удостоверения в соответствии с Постановлением Кабинета Министров №340 от 8 мая 1993 года.

Шаг 1: Выбор подготовки к теоретическому экзамену

Будущий водитель может готовиться самостоятельно или выбрать аккредитованную автошколу. Для обучения в автошколе необходимо подготовить соответствующие документы.

Шаг 2: Подготовка к теоретическому экзамену

В случае обучения в автошколе кандидат проходит курс лекций и получает электронное свидетельство, действительное в течение года. Самостоятельная подготовка также допускается без сдачи внутреннего экзамена в автошколе.

Шаг 3: Сдача теоретического экзамена

Экзамен проводится в любом сервисном центре МВД. Для этого нужны паспорт, копия идентификационного кода и медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством. Стоимость экзамена - 250 грн, язык - украинский. Результат действителен в течение года.

Шаг 4: Выбор автошколы для практического обучения

Необходимо выбрать аккредитованную автошколу, которая может быть как новой, так и той, где проходила теоретическая подготовка.

Шаг 5: Практическая подготовка и внутренний экзамен

Кандидат проходит практический курс вождения, сдает внутренний экзамен в автошколе и получает электронное свидетельство, действующее два года.

Шаг 6: Сдача практического экзамена

Практический экзамен проводится в сервисном центре МВД и стоит 420 грн.

Шаг 7: Получение водительского удостоверения

Первое удостоверение выдается на два года. Его можно получить сразу на месте. Ориентировочная стоимость - 608 грн (378 грн за бланк, 230 грн за услугу).

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