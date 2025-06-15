Пятеро украинцев погибли в Израиле из-за ракетного удара Ирана

В городе Бат-Ям среди жертв трое украинских детей.

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В результате ракетной атаки Ирана на Израиль 14 июня 2025 года погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое детей. Трагедия произошла в городе Бат-Ям, где ракета попала в жилой дом, сообщило Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на предварительные данные посольства в Израиле.

Сейчас продолжается установление личностей погибших. Украинские дипломаты и консулы активно сотрудничают с израильской полицией и другими службами, чтобы идентифицировать жертв и организовать репатриацию их тел.

МИД Украины выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что прилагает все усилия для выяснения обстоятельств трагедии и поддержки пострадавших.

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