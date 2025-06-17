Адміністрація Трампа розпустила таємну робочу групу з тиску на Росію – Reuters

Групу тиску розпущено: адміністрація Трампа змінює підхід до РФ.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила діяльність робочої групи, створеної для посилення тиску на Росію з метою досягнення миру в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Група була сформована навесні 2025 року і працювала під керівництвом високопосадовців Ради національної безпеки США. До її складу входили представники Держдепартаменту, Міністерства фінансів, Пентагону та розвідки. Вони опрацьовували варіанти – від економічного впливу до прихованих операцій – аби обмежити російський експорт енергоносіїв і зупинити потік заборонених товарів у РФ, зокрема через треті країни. Обговорювали навіть варіанти стимулювання Казахстану до активнішої боротьби з обходом санкцій.

Проте вже у травні, за словами джерел агентства, стало зрозуміло, що президент Трамп не зацікавлений у жорсткій політиці щодо Москви. «Під кінець усе зійшло нанівець, бо президента не було. Замість робити більше, можливо, він хотів зробити менше», – зазначив один з американських посадовців.

Приблизно три тижні тому команда, яка займалася українським напрямом у Раді нацбезпеки, була звільнена під час масштабної кадрової ротації. Це стало «останнім ударом» по роботі групи. Хто саме ухвалив рішення про її розформування – невідомо.

Існування цієї структури не афішувалося публічно. На тлі відсутності прориву в перемовинах щодо України та заяв Трампа про можливе згортання посередництва США, її функції втратили актуальність, зауважують джерела Reuters.

Експерти припускають, що припинення діяльності групи може викликати тривогу у європейських союзників США через можливе зниження підтримки України. Водночас співрозмовники агентства не виключають, що Трамп згодом може змінити курс – «якщо захоче бути жорсткішим щодо Росії».

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