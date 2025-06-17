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Администрация Трампа распустила тайную рабочую группу по давлению на Россию – Reuters

15:24, 17 июня 2025
Группа давления распущена: администрация Трампа меняет подход к РФ.
Администрация Трампа распустила тайную рабочую группу по давлению на Россию – Reuters
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Администрация президента США Дональда Трампа прекратила деятельность рабочей группы, созданной для усиления давления на Россию с целью достижения мира в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Группа была сформирована весной 2025 года и работала под руководством высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности США. В ее состав входили представители Госдепартамента, Министерства финансов, Пентагона и разведки. Они прорабатывали варианты - от экономического воздействия до скрытых операций - чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей и остановить поток запрещенных товаров в РФ, в том числе через третьи страны. Обсуждали даже варианты стимулирования Казахстана к более активной борьбе с обходом санкций.

Однако уже в мае, по словам источников агентства, стало понятно, что президент Трамп не заинтересован в жесткой политике в отношении Москвы. "Под конец все сошло на нет, потому что президента не было. Вместо того, чтобы делать больше, возможно, он хотел сделать меньше", - отметил один из американских чиновников.

Примерно три недели назад команда, которая занималась украинским направлением в Совете нацбезопасности, была уволена во время масштабной кадровой ротации. Это стало «последним ударом» по работе группы. Кто именно принял решение о ее расформировании - неизвестно.

Существование этой структуры не афишировалось публично. На фоне отсутствия прорыва в переговорах по Украине и заявлений Трампа о возможном сворачивании посредничества США, ее функции потеряли актуальность, отмечают источники Reuters.

Эксперты предполагают, что прекращение деятельности группы может вызвать тревогу у европейских союзников США из-за возможного снижения поддержки Украины. В то же время собеседники агентства не исключают, что Трамп впоследствии может изменить курс - «если захочет быть жестче в отношении России».

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США россия Дональд Трамп война

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