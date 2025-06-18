Украинцам напомнили, как определить обязательный процент платежа при назначении субсидии

Размер обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги определяется для каждой семьи индивидуально.

Фото: hvylya.net

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как определить обязательный процент платежа при назначении жилищной субсидии.

Жилищная субсидия назначается домохозяйствам при наличии разницы между размером платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальных норм и нормативов и размером обязательного платежа, величина которого зависит от обязательного процента платежа.

Размер обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги определяется для каждой семьи индивидуально и зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.

Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле, установленной постановлением Кабинета Министров Украины от 27.07.1998 № 1156 «О новом размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии».

Для определения обязательного процента платежа необходимо:

вычислить среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

разделить среднемесячный совокупный доход на количество членов домохозяйства, определить среднемесячный доход на одного человека;

разделить доход на одного человека на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия;

разделить полученный результат на 2, а затем умножить на 15 %.

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