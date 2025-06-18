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Українцям нагадали, як визначити обов'язковий відсоток платежу при призначенні субсидії

19:37, 18 червня 2025
Розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім’ї індивідуально.
Українцям нагадали, як визначити обов'язковий відсоток платежу при призначенні субсидії
Фото: hvylya.net
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як визначити обов'язковий відсоток платежу при призначенні житлової субсидії.

Житлова субсидія призначається домогосподарствам за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та розміром обов’язкового платежу, величина якого залежить від обов’язкового відсотка платежу.

Розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім’ї індивідуально і залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу. 

Обов’язковий відсоток платежу розраховується за формулою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії».

Для визначення обов’язкового відсотка платежу необхідно: 

-  обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства; 

-  поділити середньомісячний сукупний дохід на кількість членів домогосподарства, визначити середньомісячний дохід на одну особу; 

- поділити дохід на одну особу на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія; 

- поділити отриманий результат на 2, а потім помножити на 15 %. 

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