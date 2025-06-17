Обстріл Києва — оприлюднили перші хвилини з бодікамер поліцейських під час масштабної атаки

Оприлюднили відео роботи київських патрульних під час нічного обстрілу столиці.

Фото: ДСНС

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Росія вдарила по багатоповерхівках, дитсадках, освітніх закладах у Києві. 27 локацій столиці опинилися під російським ударом. Російська балістична ракета зруйнувала під’їзд 9-поверхівки в Києві – людей досі шукають під завалами.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький оприлюднив відео роботи київських патрульних під час нічного обстрілу столиці.

«Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники понад дев’ять годин допомагали громадянам: евакуйовували людей у безпечні місця, транспортували поранених до карет швидкої допомоги та забезпечували проїзд спецтранспорту», - заявив він.

Наразі всі спеціальні служби задіяні в ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Тривають рятувальні операції.

Унаслідок атаки в Києві пошкоджено транспортну інфраструктуру, зокрема контактну мережу, що змінено рух транспорту.

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