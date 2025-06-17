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Російська балістична ракета зруйнувала під’їзд 9-поверхівки в Києві – людей досі шукають під завалами

09:33, 17 червня 2025
В результаті удару зруйновано 40 квартир.
Російська балістична ракета зруйнувала під’їзд 9-поверхівки в Києві – людей досі шукають під завалами
Фото: Ігор Клименко
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У Солом’янському районі Києва російська балістична ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, повністю знищивши один із під’їздів, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Внаслідок удару зруйновано понад 40 квартир.

«Під завалами можуть бути люди. Ми не виключаємо того, що кількість загиблих може зрости», — зазначив Клименко. Кличко додав, що під завалами можуть перебувати люди, і не виключив зростання кількості загиблих.

На місці події працюють рятувальні служби, які розбирають завали та шукають постраждалих.

Нагадаємо, Росія вдарила по багатоповерхівках, дитсадках, освітніх закладах у Києві. 27 локацій столиці опинилися під російським ударом.

Унаслідок атаки в Києві пошкоджено транспортну інфраструктуру, зокрема контактну мережу, що змінено рух транспорту.

Фото: Ігор Клименко

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