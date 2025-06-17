Санкції коштують грошей – Трамп відклав нові обмеження проти Росії, сподіваючись на угоду

Трамп пояснив затримку з тиском на Росію очікуванням угоди щодо припиненню війни в Україні.

Фото: cnn

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Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасово утримається від запровадження нових санкцій проти Росії, сподіваючись на укладення угоди, яка могла б сприяти припиненню війни в Україні. Про це він сказав журналістам під час саміту G7 у Канаді, цитує «Суспільне».

«Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду», — зазначив Трамп, відповідаючи на запитання про підтримку США закликів Європи до нових санкцій. Він додав, що європейські країни поки лише говорять про санкції, але конкретних дій не вжили. «Подивимось, чи зроблять вони це», — сказав він.

На питання, чому США не вводять санкції самостійно, Трамп пояснив: «Не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто – підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції – це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом».

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