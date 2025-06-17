Санкции стоят денег – Трамп отложил новые ограничения против России, надеясь на сделку

Трамп объяснил задержку с давлением на Россию ожиданием соглашения по прекращению войны в Украине.

Фото: cnn

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Президент США Дональд Трамп заявил, что временно воздержится от введения новых санкций против России, надеясь на заключение соглашения, которое могло бы способствовать прекращению войны в Украине. Об этом он сказал журналистам во время саммита G7 в Канаде, цитирует «Суспільне».

«Я жду, чтобы увидеть, будет ли подписано соглашение», - отметил Трамп, отвечая на вопрос о поддержке США призывов Европы к новым санкциям. Он добавил, что европейские страны пока только говорят о санкциях, но конкретных действий не предприняли. «Посмотрим, сделают ли они это», - сказал он.

На вопрос, почему США не вводят санкции самостоятельно, Трамп объяснил: «Не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-то страны, это стоит США очень много денег, огромные суммы. Это не просто - подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции - это не так просто. Это не улица с односторонним движением».

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