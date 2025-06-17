Обстрел Киева — опубликованы первые минуты с бодикамер полицейских во время масштабной атаки

Опубликовано видео работы киевских патрульных во время ночного обстрела столицы.

Фото: ГСЧС

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве. 27 локаций столицы оказались под российским ударом. Российская баллистическая ракета разрушила подъезд 9-этажки в Киеве – людей до сих пор ищут под завалами.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий обнародовал видео работы киевских патрульных во время ночного обстрела столицы.

«Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели более девяти часов помогали гражданам: эвакуировали людей в безопасные места, транспортировали раненых к машинам скорой помощи и обеспечивали проезд спецтранспорта», — заявил он.

В настоящее время все специальные службы задействованы в ликвидации последствий вражеских обстрелов. Продолжаются спасательные операции.

В результате атаки в Киеве повреждена транспортная инфраструктура, в частности контактная сеть, изменено движение транспорта.

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