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Кормили армию на бумаге – разоблачена схема хищения 6 млн гривен на поставке еды в ВСУ

21:42, 17 июня 2025
ГБР задержаны 9 человек за хищение пайков для военных.
Кормили армию на бумаге – разоблачена схема хищения 6 млн гривен на поставке еды в ВСУ
Фото: gp.gov.ua
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Государственное бюро расследований задержало организатора и восьмерых участников преступной организации, которые незаконно обогащались на поставке продуктов питания в воинские части и учебные заведения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, владелец двух коммерческих обществ создал преступную схему, к которой привлек еще восемь человек, среди них - директора предприятий, работники фирм и начальники продовольственных служб нескольких воинских частей и учебного заведения.

Предприятия, с которыми Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку продуктов, в документах систематически завышали объемы фактически переданных продуктов. В расходных накладных и актах приемки фигуранты вносили ложные данные о количестве поставленного продовольствия.

Сумма убытков, нанесенных государственному бюджету в результате этих махинаций, достигает 6 миллионов гривен.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным и избрании меры пресечения.

Расследование осуществляется по статьям 255 и 191 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации, участие в ней и завладение имуществом.

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