Годували армію на папері – викрито схему розкрадання 6 млн гривень на постачанні їжі до ЗСУ

ДБР затримано 9 осіб за розкрадання пайків для військових.

Фото: gp.gov.ua

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Державне бюро розслідувань затримало організатора та вісьмох учасників злочинної організації, які незаконно збагачувалися на постачанні продуктів харчування до військових частин і навчальних закладів Збройних сил України. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, власник двох комерційних товариств створив злочинну схему, до якої залучив ще вісьмох осіб, серед них — директори підприємств, працівники фірм та начальники продовольчих служб кількох військових частин і навчального закладу.

Підприємства, з якими Міністерство оборони України уклало контракти на поставку продуктів, у документах систематично завищували обсяги фактично переданих продуктів. У видаткових накладних і актах приймання фігуранти вносили неправдиві дані щодо кількості поставленого продовольства.

Сума збитків, завданих державному бюджету внаслідок цих махінацій, сягає 6 мільйонів гривень.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим та обрання запобіжних заходів.

Розслідування здійснюється за статтями 255 та 191 Кримінального кодексу України — створення злочинної організації, участь у ній та заволодіння майном.

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