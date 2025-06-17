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ВАКС продовжив розслідування справи члена ВККС Луганського до жовтня

15:05, 17 червня 2025
Луганського підозрюють у привласненні понад пів мільйона гривень.
ВАКС продовжив розслідування справи члена ВККС Луганського до жовтня
Джерело фото: ВККС
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Вищий антикорупційний суд ухвалив продовжити строк досудового розслідування у справі щодо члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Володимира Луганського, якого підозрюють у незаконному привласненні коштів. Про це повідомляє «Слово і діло».

Відповідне рішення суд ухвалив 13 червня, задовольнивши клопотання детектива НАБУ. Новий крайній термін розслідування встановлено на 17 жовтня 2025 року.

За даними слідства, Луганського підозрюють у привласненні 576 тисяч гривень. Кримінальне провадження ведеться за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», всього, відповідно до висновків НАБУ та САП, за десять років Володимир Луганський незаконно отримав 576 тис. гривень.

Детальніше з обставинами справи стосовно Володимира Луганського можна ознайомитися за посиланням.

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суд ВККС ВАКС підозрюваний

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