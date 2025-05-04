Володимир Луганський опинився під заставою – прокуратура використала навіть записи з особистого блокноту члена ВККС

Вперше в історії судової влади обрано запобіжний захід для члена ВККС.

Володимир Луганський — крайній ліворуч. Джерело фото — ВККС

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Історія з розглядом клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Володимира Луганського завершилася.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 30 квітня слідчий суддя ВАКС Маркіян Галабала визначив члену ВККС запобіжний захід у виді застави у розмірі 242 240 гривень.

Враховуючи, що САП наполягала на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн. гривень, то визначений слідчим суддею ВАКС вид запобіжного заходу можна вважати достатньо м’яким.

Разом з тим, запобіжний захід – це все ж таки запобіжний захід, а відтак перспективи подальшої діяльності Володимира Луганського у складі ВККС поки що залишаються не зовсім зрозумілими.

До того ж у будь-який момент до Вищої ради правосуддя може надійти дисциплінарна скарга стосовно Володимира Луганського, а САП може зробити все, щоб якнайшвидше передати обвинувальний акт стосовно члена ВККС для розгляду у ВАКС по суті.

І тоді, враховуючи, що у ВККС попереду численні конкурсні процедури на посади суддів, участь Володимира Луганського у роботі Комісії буде взагалі під питанням.

У більш віддаленій перспективі ситуація, що склалася навколо Володимира Луганського, може взагалі вплинути на спроможність Комісії ефективно здійснювати свої повноваження, адже з березня 2024 року ВККС і так працює у неповному складі – замість 16 членів Комісії у її складі є 15 членів ВККС.

Чому до Володимира Луганського виникли запитання

Нагадаємо, що Володимир Луганський є суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області у відставці. У 2023 році він був призначений Вищою радою правосуддя на посаду члена ВККС, але до обов’язків члена Комісії приступив тільки у 2024 році після звільнення з лав ЗСУ.

Розслідування стосовно Володимира Луганського пов’язане з, на думку НАБУ та САП, незаконним отриманням суддею у відставці 15% надбавки до посадового окладу судді за наявність наукового ступеню доктора філософії у 2015-2020 роках, а також з відповідним незаконним отриманням збільшеного розміру довічного грошового утримання судді після виходу у відставку у 2020-2025 роках.

Справа в тому, що отриманий Володимиром Луганським у 2011 році у Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП) диплом доктора філософії, згідно з висновками Міністерства освіти і науки України, не відповідає встановленим до таких документів вимогам та й взагалі відсутній у будь-яких реєстрах.

До того ж у 2011 році МАУП в принципі не мав повноважень на видачу дипломів доктора філософії, а українські заклади вищої освіти вперше почали присвоювати наукові ступені доктора філософії саме громадянам України лише з 2019 року.

Всього, відповідно до висновків НАБУ та САП, за десять років Володимир Луганський незаконно отримав 576 тис. гривень.

Розслідування антикорупційні органи розпочали після звернення громадської організації «Центр протидії корупції» у 2024 році.

17 квітня Володимиру Луганському було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах або в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

Як ВАКС обрав члену ВККС запобіжний захід, день останній

Розгляд клопотання про обрання члену ВККС запобіжного заходу тривав три дні – 25, 29 та 30 квітня.

Детальніше з позиціями прокуратури, захисту і самого Володимира Луганського, які були ними викладені у судовому засіданні 25 квітня можна ознайомитися за посиланням.

29 квітня захист судді у відставці та прокурор САП виклали чергові аргументи на користь своїх позицій.

Так, адвокати члена ВККС Артем Крикун-Труш та В’ячеслав Коломійчук продовжували наполягати, що їх клієнт став жертвою шахрайських дій зі сторони МАУП.

Вони проаналізували низку публікацій з сайту МАУП, датованих 2008-2012 роками.

Ще у 2008 році МАУП повідомляв про те, що у 2007 році цим закладом в Україні була створена ціла мережа «навчально-консультаційних центрів» з підготовки докторів філософії.

При цьому, за даними МАУП, вже станом на серпень 2008 року МАУП та численні афілійовані з ним структури, підготували 740 лише докторів філософії.

А у 2009 році МАУП вчергове повідомляв, що у навчальному закладі існує «програма підготовки докторів філософії» за різною спеціалізацією, яка є популярною серед іноземних громадян. При цьому у Болгарії МАУП створив цілий «Балканський центр підготовки докторів філософії», а у Польщі – «Міжнародний центр підготовки докторів філософії».

Запровадження програм підготовки докторів філософії МАУП тоді пояснював необхідністю відповідати вимогам європейського освітнього процесу та міжнародним стандартам, а також очікуванням, що вже у «найближчий час» в Україні будуть скасовані «радянські» наукові ступені кандидата наук та доктора наук.

Крім того, у 2012 році в МАУП повідомили, що у 2011-2012 роках дисертації на здобуття наукового ступеню доктора філософії, зокрема й в галузі права, захистили 30 викладачів самого МАУП та його філіалів.

На думку захисту МАУП здійснював свою діяльність відкрито, а з боку держави претензій до цього навчального закладу не виникало.

Також адвокати Володимира Луганського звернули увагу суду на те, що 15 серпня 2014 року Міністерство освіти і науки випустило роз’яснення стосовно положень Закону «Про вищу освіту», якій у липні того ж року був ухвалений парламентом та підписаний Президентом. Вказаним законом в Україні офіційно запроваджувався науковий ступінь «доктор філософії».

У зазначених роз’ясненнях від Міносвіти зазначалося, що науковий ступінь кандидата наук після набрання чинності новим Законом «Про вищу освіту» прирівнюється до наукового ступеня доктора філософії та навпаки.

«Відповідно, виходячи з конституційного принципу рівності громадян у правах (ст. 21), особи, яким вже присуджено (або може бути найближчим часом присуджено) науковий ступінь доктора філософії, прирівнюються у правах до осіб, яким присуджено науковий ступінь кандидата наук», - зазначалося у роз’ясненнях Міносвіти.

Таким чином, на думку захисту, порушення закону саме зі сторони їх клієнта не відбулося, і тому САП та НАБУ повинні відмовитися від переслідування Володимира Луганського.

Прокурор САП Ольга Малик у свою чергу зауважила, що ступінь доктора філософії Володимир Луганський отримав у 2011 році, однак тривалий час ніяких заходів, спрямованих на те, щоб отримати для себе хоч якусь вигоду від наявності наукового ступеню, він не вживав.

Однак у 2015 році, тобто після прийняття нового закону про вищу освіту та після появи роз’яснень від Міносвіти, Володимир Луганський все ж скористався наявністю наукового ступеню доктора філософії для отримання надбавок до посадового окладу судді.

На думку прокурора, коли у 2011 році Володимир Луганський отримав диплом доктора філософії, то він чітко усвідомлював, що отриманий ним документ не надає йому права на отримання будь-яких доплат. Лише після 2014 року, тобто після того, як набув чинності новий Закон «Про вищу освіту», Володимир Луганський вирішив отримати «дивіденди» від свого диплому.

Цікаво, що для підсилення своєї позиції прокурор вирішила зануритися у записи з блокноту Володимира Луганського, який був вилучений детективами НАБУ в його службовому кабінеті 17 квітня під час проведення слідчих дій.

У блокноті містилися певні роздуми члена ВККС стосовно ситуації, в якій він опинився і власне, як йому діяти далі.

Наприклад, на одному з аркушів блокноту Володимир Луганський зробив запис про те, що він хоча й «отримав диплом недержавного зразку, але диплом був отриманий у незаборонний законом спосіб».

На іншому аркуші член ВККС записав, що якби він заздалегідь знав, що з дипломом будуть проблеми, то він би усе «виправив».

В іншому місці Володимир Луганський зробив запис про те, що він міг би отримувати доплати до посадового окладу за науковий ступінь одразу ж після отримання диплому, але «не зробив цього».

«Все рівно здихати, але боятися мені нічого», - також було записано членом ВККС на ще одному аркуші блокноту.

«Записи у блокноті свідчать про те, що Володимир Луганський чітко розумів проблемність свого диплому та намагався знайти шляхи для усунення проблеми. Крім того, він вважає, що в його ситуації винен хтось інший, але не він сам», - зазначила Ольга Малик.

Хоча рішення слідчого судді ВАКС у підсумку виявилося більш м’яким, ніж того б хотіла САП, однак, враховуючи можливі негативні наслідки як для Володимира Луганського, так і для ВККС в цілому, можна очікувати, що боротьба Володимира Луганського ще далека від завершення.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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